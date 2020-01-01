Токеномика Lil Brett (LILB)
Информация о Lil Brett (LILB)
Lil Brett is a fun and vibrant derivative meme token celebrating creativity, hip-hop culture, and artistic expression. Inspired by the meme universe and rap narratives, Lil Brett combines amazing artwork with a laid-back, community-focused vibe. This token brings together fans of hip-hop, meme culture, and crypto innovation, all while offering a playful and entertaining project that’s “just for fun.”
Токеномика и анализ цен Lil Brett (LILB)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lil Brett (LILB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Lil Brett (LILB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Lil Brett (LILB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LILB, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LILB.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LILB, изучите текущую цену LILB!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.