Токеномика Ledger AI (LEDGER) Откройте для себя ключевую информацию о Ledger AI (LEDGER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ledger AI (LEDGER) LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively. Официальный сайт: https://ledgerai.co/ Купить LEDGER сейчас!

Токеномика и анализ цен Ledger AI (LEDGER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ledger AI (LEDGER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,63M $ 2,63M $ 2,63M Общее предложение: $ 3,14B $ 3,14B $ 3,14B Оборотное предложение: $ 2,15B $ 2,15B $ 2,15B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,84M $ 3,84M $ 3,84M Исторический максимум: $ 0,00747007 $ 0,00747007 $ 0,00747007 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00122569 $ 0,00122569 $ 0,00122569 Узнайте больше о цене Ledger AI (LEDGER)

Токеномика Ledger AI (LEDGER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ledger AI (LEDGER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LEDGER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LEDGER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEDGER, изучите текущую цену LEDGER!

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