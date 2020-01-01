Токеномика LAWN (LAWN) Откройте для себя ключевую информацию о LAWN (LAWN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LAWN (LAWN) LAWN is a meme based token Founded by ex TikTok/Snapchat trends expert Nick Kaufman, who has spent over a decade of his career studying memes and trends as a paid career. On 21 December, Los Angeles time, he launched a meme coin called LAWN (A take off of Lions Roaring). The image associated is also known as a meme on Reddit as polite lion, the funny looking taxidermied lion behind the meme is currently at the Shanghai Natural History museum. Look at that smile. Официальный сайт: https://t.me/lawnrarcommunity Купить LAWN сейчас!

Токеномика и анализ цен LAWN (LAWN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LAWN (LAWN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,24K $ 8,24K $ 8,24K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,24K $ 8,24K $ 8,24K Исторический максимум: $ 0,00275051 $ 0,00275051 $ 0,00275051 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене LAWN (LAWN)

Токеномика LAWN (LAWN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LAWN (LAWN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAWN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAWN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAWN, изучите текущую цену LAWN!

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