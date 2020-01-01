Токеномика LakeViewMeta (LVM) Откройте для себя ключевую информацию о LakeViewMeta (LVM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LakeViewMeta (LVM) LakeView-Meta (LVM) is an open-world metaverse, available on PC and Android, that combines multi-chain capability with P2E/C2E gaming, NFTs, staking, with future plans for a launch pad and more Официальный сайт: http://www.lakeviewmeta.com Купить LVM сейчас!

Токеномика и анализ цен LakeViewMeta (LVM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LakeViewMeta (LVM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 95,73K $ 95,73K $ 95,73K Общее предложение: $ 917,88M $ 917,88M $ 917,88M Оборотное предложение: $ 917,88M $ 917,88M $ 917,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 95,73K $ 95,73K $ 95,73K Исторический максимум: $ 0,00124219 $ 0,00124219 $ 0,00124219 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010429 $ 0,00010429 $ 0,00010429 Узнайте больше о цене LakeViewMeta (LVM)

Токеномика LakeViewMeta (LVM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LakeViewMeta (LVM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LVM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LVM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LVM, изучите текущую цену LVM!

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