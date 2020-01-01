Токеномика L24AI AGENT (L24AI) Откройте для себя ключевую информацию о L24AI AGENT (L24AI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о L24AI AGENT (L24AI) L24AI is the first AI Agent launched on Live24.fun, designed to supercharge your token launch or meme coin. @L24AIAGENT unleashes AI-powered Twitter agents that automate community engagement, outreach, and content creation. Maximize your impact with 24/7 AI-driven growth, ensuring continuous and seamless interactions. With L24AI, you can effortlessly scale your project, engage your community, and boost visibility, all while saving time and resources. Официальный сайт: https://live24.fun/ Купить L24AI сейчас!

Токеномика и анализ цен L24AI AGENT (L24AI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене L24AI AGENT (L24AI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,90K $ 22,90K $ 22,90K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,90K $ 22,90K $ 22,90K Исторический максимум: $ 0,00226277 $ 0,00226277 $ 0,00226277 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене L24AI AGENT (L24AI)

Токеномика L24AI AGENT (L24AI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики L24AI AGENT (L24AI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов L24AI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов L24AI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой L24AI, изучите текущую цену L24AI!

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