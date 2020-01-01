Токеномика Kontos (KOS) Откройте для себя ключевую информацию о Kontos (KOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kontos (KOS) Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We’re also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc. Официальный сайт: https://www.kontos.io Купить KOS сейчас!

Токеномика и анализ цен Kontos (KOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kontos (KOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 421,63K $ 421,63K $ 421,63K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 188,20M $ 188,20M $ 188,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Исторический максимум: $ 1,025 $ 1,025 $ 1,025 Исторический минимум: $ 0,00148383 $ 0,00148383 $ 0,00148383 Текущая цена: $ 0,0022403 $ 0,0022403 $ 0,0022403 Узнайте больше о цене Kontos (KOS)

Токеномика Kontos (KOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kontos (KOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOS, изучите текущую цену KOS!

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