Токеномика KNOW (KNOW) Откройте для себя ключевую информацию о KNOW (KNOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KNOW (KNOW) The Knowers is an OG Arbitrum NFT project that minted for 1 ARB in June 2023. Our community is focused 100% on Arbitrum and has supported numerous native protocols since conception. Recently, we relaunched our meme coin KNOW (in partnership with GU Exchange (https://x.com/TheKnowersNFT/status/1930317866341208335)) and plan on revamping the entire NFT collection as well as we help push Arbitrum to new heights. Официальный сайт: https://theknowe.rs/ Купить KNOW сейчас!

Токеномика и анализ цен KNOW (KNOW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KNOW (KNOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 320,28K $ 320,28K $ 320,28K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 320,28K $ 320,28K $ 320,28K Исторический максимум: $ 0,0040759 $ 0,0040759 $ 0,0040759 Исторический минимум: $ 0,00191287 $ 0,00191287 $ 0,00191287 Текущая цена: $ 0,00320746 $ 0,00320746 $ 0,00320746 Узнайте больше о цене KNOW (KNOW)

Токеномика KNOW (KNOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KNOW (KNOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KNOW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KNOW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KNOW, изучите текущую цену KNOW!

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