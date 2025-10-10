Токеномика Kinetix Finance Token (KAI) Откройте для себя ключевую информацию о Kinetix Finance Token (KAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Kinetix Finance Token (KAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kinetix Finance Token (KAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 840,44K $ 840,44K $ 840,44K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 965,33M $ 965,33M $ 965,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 870,62K $ 870,62K $ 870,62K Исторический максимум: $ 0,03611293 $ 0,03611293 $ 0,03611293 Исторический минимум: $ 0,00056499 $ 0,00056499 $ 0,00056499 Текущая цена: $ 0,00087273 $ 0,00087273 $ 0,00087273 Узнайте больше о цене Kinetix Finance Token (KAI) Купить KAI сейчас!

Информация о Kinetix Finance Token (KAI) Kinetix is building a next generation AI-powered DeFi Hub providing a suite of the most sophisticated DeFi instruments in the Web3 landscape at the intersection of AI. Kinetix DeFi Hub users are able to take on up to 100x leverage on cryptocurrencies, forex and commodities, swap, make cross-chain swaps, provide liquidity to multiple pools, use multiple bridges, farm, perform on/off ramps and more. Kinetix is building a next generation AI-powered DeFi Hub providing a suite of the most sophisticated DeFi instruments in the Web3 landscape at the intersection of AI. Kinetix DeFi Hub users are able to take on up to 100x leverage on cryptocurrencies, forex and commodities, swap, make cross-chain swaps, provide liquidity to multiple pools, use multiple bridges, farm, perform on/off ramps and more. Официальный сайт: https://kinetix.finance/ Whitepaper: https://res.cloudinary.com/kinetix/image/upload/v1715022929/website-assets/KAI-Kinetix-Litepaper_zqegjn.pdf

Токеномика Kinetix Finance Token (KAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kinetix Finance Token (KAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAI, изучите текущую цену KAI!

Прогноз цены KAI Хотите узнать, куда может двигаться KAI? Наша страница прогноза цены KAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!