Что такое Kinetix Finance Token (KAI)

Kinetix is building a next generation AI-powered DeFi Hub providing a suite of the most sophisticated DeFi instruments in the Web3 landscape at the intersection of AI. Kinetix DeFi Hub users are able to take on up to 100x leverage on cryptocurrencies, forex and commodities, swap, make cross-chain swaps, provide liquidity to multiple pools, use multiple bridges, farm, perform on/off ramps and more. Kinetix is building a next generation AI-powered DeFi Hub providing a suite of the most sophisticated DeFi instruments in the Web3 landscape at the intersection of AI. Kinetix DeFi Hub users are able to take on up to 100x leverage on cryptocurrencies, forex and commodities, swap, make cross-chain swaps, provide liquidity to multiple pools, use multiple bridges, farm, perform on/off ramps and more.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Kinetix Finance Token (KAI) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kinetix Finance Token (USD)

Сколько будет стоить Kinetix Finance Token (KAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kinetix Finance Token (KAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kinetix Finance Token.

Проверьте прогноз цены Kinetix Finance Token!

KAI на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Kinetix Finance Token (KAI)

Понимание токеномики Kinetix Finance Token (KAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kinetix Finance Token (KAI) Сколько стоит Kinetix Finance Token (KAI) на сегодня? Актуальная цена KAI в USD – 0,00038027 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KAI в USD? $ 0,00038027 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kinetix Finance Token? Рыночная капитализация KAI составляет $ 367,09K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KAI? Циркулирующее предложение KAI составляет 965,33M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KAI? KAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,03611293 USD . Какова была минимальная цена KAI за все время (ATL)? KAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00037192 USD . Каков объем торгов KAI? Объем торгов за последние 24 часа для KAI составляет -- USD . Вырастет ли KAI в цене в этом году? KAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KAI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Kinetix Finance Token (KAI)