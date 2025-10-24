Текущая цена Kinetix Finance Token сегодня составляет 0,00038027 USD. Следите за обновлениями цены KAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Kinetix Finance Token сегодня составляет 0,00038027 USD. Следите за обновлениями цены KAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KAI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о KAI

Информация о цене KAI

Whitepaper KAI

Официальный сайт KAI

Токеномика KAI

Прогноз цен KAI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Kinetix Finance Token

Цена Kinetix Finance Token (KAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 KAI в USD:

$0,00038027
$0,00038027$0,00038027
-2,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Kinetix Finance Token (KAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:49:42 (UTC+8)

Информация о ценах Kinetix Finance Token (KAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00037192
$ 0,00037192$ 0,00037192
Мин 24Ч
$ 0,00038833
$ 0,00038833$ 0,00038833
Макс 24Ч

$ 0,00037192
$ 0,00037192$ 0,00037192

$ 0,00038833
$ 0,00038833$ 0,00038833

$ 0,03611293
$ 0,03611293$ 0,03611293

$ 0,00037192
$ 0,00037192$ 0,00037192

+0,35%

-2,07%

-16,04%

-16,04%

Текущая цена Kinetix Finance Token (KAI) составляет $0,00038027. За последние 24 часа KAI торговался в диапазоне от $ 0,00037192 до $ 0,00038833, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KAI за все время составляет $ 0,03611293, а минимальная – $ 0,00037192.

Что касается краткосрочной динамики, KAI изменился на +0,35% за последний час, на -2,07% за 24 часа и на -16,04% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kinetix Finance Token (KAI)

$ 367,09K
$ 367,09K$ 367,09K

--
----

$ 380,28K
$ 380,28K$ 380,28K

965,33M
965,33M 965,33M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Kinetix Finance Token составляет $ 367,09K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KAI составляет 965,33M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 380,28K.

История цен Kinetix Finance Token (KAI) в USD

За сегодня изменение цены Kinetix Finance Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kinetix Finance Token на USD составило $ -0,0002104721.
За последние 60 дней изменение цены Kinetix Finance Token на USD составило $ -0,0002407260.
За последние 90 дней изменение цены Kinetix Finance Token на USD составило $ -0,0009617869692646728.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,07%
30 дней$ -0,0002104721-55,34%
60 дней$ -0,0002407260-63,30%
90 дней$ -0,0009617869692646728-71,66%

Что такое Kinetix Finance Token (KAI)

Kinetix is building a next generation AI-powered DeFi Hub providing a suite of the most sophisticated DeFi instruments in the Web3 landscape at the intersection of AI. Kinetix DeFi Hub users are able to take on up to 100x leverage on cryptocurrencies, forex and commodities, swap, make cross-chain swaps, provide liquidity to multiple pools, use multiple bridges, farm, perform on/off ramps and more.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Kinetix Finance Token (KAI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kinetix Finance Token (USD)

Сколько будет стоить Kinetix Finance Token (KAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kinetix Finance Token (KAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kinetix Finance Token.

Проверьте прогноз цены Kinetix Finance Token!

KAI на местную валюту

Токеномика Kinetix Finance Token (KAI)

Понимание токеномики Kinetix Finance Token (KAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kinetix Finance Token (KAI)

Сколько стоит Kinetix Finance Token (KAI) на сегодня?
Актуальная цена KAI в USD – 0,00038027 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KAI в USD?
Текущая цена KAI в USD составляет $ 0,00038027. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kinetix Finance Token?
Рыночная капитализация KAI составляет $ 367,09K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KAI?
Циркулирующее предложение KAI составляет 965,33M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KAI?
KAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,03611293 USD.
Какова была минимальная цена KAI за все время (ATL)?
KAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00037192 USD.
Каков объем торгов KAI?
Объем торгов за последние 24 часа для KAI составляет -- USD.
Вырастет ли KAI в цене в этом году?
KAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:49:42 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kinetix Finance Token (KAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.