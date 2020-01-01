Токеномика KIM Token (KIM) Откройте для себя ключевую информацию о KIM Token (KIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KIM Token (KIM) Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives. Официальный сайт: https://www.kim.exchange/ Whitepaper: https://docs.kim.exchange/ Купить KIM сейчас!

Токеномика и анализ цен KIM Token (KIM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KIM Token (KIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 461,18K $ 461,18K $ 461,18K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 461,18K $ 461,18K $ 461,18K Исторический максимум: $ 0,04177886 $ 0,04177886 $ 0,04177886 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00046145 $ 0,00046145 $ 0,00046145 Узнайте больше о цене KIM Token (KIM)

Токеномика KIM Token (KIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KIM Token (KIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KIM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KIM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIM, изучите текущую цену KIM!

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