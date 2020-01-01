Токеномика KI (XKI) Откройте для себя ключевую информацию о KI (XKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KI (XKI) Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore. Официальный сайт: https://foundation.ki/ Купить XKI сейчас!

Токеномика и анализ цен KI (XKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KI (XKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 265,67K $ 265,67K $ 265,67K Общее предложение: $ 946,14M $ 946,14M $ 946,14M Оборотное предложение: $ 606,70M $ 606,70M $ 606,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 414,32K $ 414,32K $ 414,32K Исторический максимум: $ 0,506661 $ 0,506661 $ 0,506661 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00043791 $ 0,00043791 $ 0,00043791 Узнайте больше о цене KI (XKI)

Токеномика KI (XKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KI (XKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XKI, изучите текущую цену XKI!

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