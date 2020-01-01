Токеномика Kendo AI ($REALKENDO) Откройте для себя ключевую информацию о Kendo AI ($REALKENDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kendo AI ($REALKENDO) Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle. Официальный сайт: https://kendo.ai/ Купить $REALKENDO сейчас!

Токеномика и анализ цен Kendo AI ($REALKENDO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kendo AI ($REALKENDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,99K $ 26,99K $ 26,99K Общее предложение: $ 999,22M $ 999,22M $ 999,22M Оборотное предложение: $ 986,53M $ 986,53M $ 986,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,34K $ 27,34K $ 27,34K Исторический максимум: $ 0,00306172 $ 0,00306172 $ 0,00306172 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kendo AI ($REALKENDO)

Токеномика Kendo AI ($REALKENDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kendo AI ($REALKENDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $REALKENDO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $REALKENDO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $REALKENDO, изучите текущую цену $REALKENDO!

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