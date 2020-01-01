Токеномика Kekius Maximus (KM) Откройте для себя ключевую информацию о Kekius Maximus (KM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kekius Maximus (KM) Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies. Официальный сайт: https://wearekek.com/ Купить KM сейчас!

Токеномика и анализ цен Kekius Maximus (KM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kekius Maximus (KM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,30M $ 1,30M $ 1,30M Общее предложение: $ 999,40M $ 999,40M $ 999,40M Оборотное предложение: $ 999,40M $ 999,40M $ 999,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,30M $ 1,30M $ 1,30M Исторический максимум: $ 0,01153924 $ 0,01153924 $ 0,01153924 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00130111 $ 0,00130111 $ 0,00130111 Узнайте больше о цене Kekius Maximus (KM)

Токеномика Kekius Maximus (KM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kekius Maximus (KM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KM, изучите текущую цену KM!

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