Токеномика KARAT Galaxy (KARAT) Откройте для себя ключевую информацию о KARAT Galaxy (KARAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KARAT Galaxy (KARAT) Karat Galaxy is more than just a game—it's a thriving ecosystem where blockchain technology meets interactive entertainment. By integrating mining, NFTs, and DeFi, we offer a platform where players can not only enjoy immersive gameplay but also earn, trade, and invest within a secure and transparent environment. Our mission is to create a decentralized gaming universe that rewards dedication, fosters community, and pushes the boundaries of what's possible in the blockchain gaming space. PLAY. MINE. STAKE. EARN. CONQUER. Become a legend in the galaxy with Karat Galaxy (KARAT)! Официальный сайт: https://www.karatgalaxy.io/ Купить KARAT сейчас!

Токеномика и анализ цен KARAT Galaxy (KARAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KARAT Galaxy (KARAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Общее предложение: $ 91,25M $ 91,25M $ 91,25M Оборотное предложение: $ 91,25M $ 91,25M $ 91,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Исторический максимум: $ 0,03585352 $ 0,03585352 $ 0,03585352 Исторический минимум: $ 0,01115049 $ 0,01115049 $ 0,01115049 Текущая цена: $ 0,02278751 $ 0,02278751 $ 0,02278751 Узнайте больше о цене KARAT Galaxy (KARAT)

Токеномика KARAT Galaxy (KARAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KARAT Galaxy (KARAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KARAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KARAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KARAT, изучите текущую цену KARAT!

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