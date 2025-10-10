Токеномика Kangarhold (KANGA) Откройте для себя ключевую информацию о Kangarhold (KANGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Kangarhold (KANGA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kangarhold (KANGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,22K $ 7,22K $ 7,22K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,22K $ 7,22K $ 7,22K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kangarhold (KANGA) Купить KANGA сейчас!

Информация о Kangarhold (KANGA) Kangarhold is a meme-inspired crypto ecosystem built around the character KangaRHold (“Kanga” = short form; “Ranger” + “Hold”). The project explores internet culture through short-form video content such as funny animal moments, pranks, riddles, and gym clips published across its social channels. In addition to entertainment, Kangarhold actively collaborates with crypto-tools developing projects, including Anonymous Coding Cult (focused on Monero-based privacy tools) and supports early-stage blockchain projects, like a DEX tracker for Solana and Ethereum (to be launched). Revenue is generated through content, partnerships, and merchandise, then reinvested into platform development, token utility, awareness efforts, and community rewards. Kangarhold is a meme-inspired crypto ecosystem built around the character KangaRHold (“Kanga” = short form; “Ranger” + “Hold”). The project explores internet culture through short-form video content such as funny animal moments, pranks, riddles, and gym clips published across its social channels. In addition to entertainment, Kangarhold actively collaborates with crypto-tools developing projects, including Anonymous Coding Cult (focused on Monero-based privacy tools) and supports early-stage blockchain projects, like a DEX tracker for Solana and Ethereum (to be launched). Revenue is generated through content, partnerships, and merchandise, then reinvested into platform development, token utility, awareness efforts, and community rewards. Официальный сайт: https://www.kangarhold.com/ Whitepaper: https://d9eccf28-1db8-44ce-b30f-f6220afad1ed.usrfiles.com/ugd/d9eccf_562cf5002bbc4db08e09958f32969c13.pdf

Токеномика Kangarhold (KANGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kangarhold (KANGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KANGA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KANGA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KANGA, изучите текущую цену KANGA!

Прогноз цены KANGA Хотите узнать, куда может двигаться KANGA? Наша страница прогноза цены KANGA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KANGA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!