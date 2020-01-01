Токеномика Juris Protocol (JURIS) Откройте для себя ключевую информацию о Juris Protocol (JURIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Juris Protocol (JURIS) Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network. Официальный сайт: https://jurisprotocol.com/ Whitepaper: https://juris-protocol.gitbook.io/juris-protocol Купить JURIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Juris Protocol (JURIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Juris Protocol (JURIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M Общее предложение: $ 999,71B $ 999,71B $ 999,71B Оборотное предложение: $ 377,17B $ 377,17B $ 377,17B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,99M $ 6,99M $ 6,99M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Juris Protocol (JURIS)

Токеномика Juris Protocol (JURIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Juris Protocol (JURIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JURIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JURIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JURIS, изучите текущую цену JURIS!

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