Токеномика JUJU (JUJU) Откройте для себя ключевую информацию о JUJU (JUJU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JUJU (JUJU) JUJU is a fresh and never seen before meme character on the Solana Blockchain. It's a CTO but has the OG Artist on board. With a clear plan for growth JUJU is aiming to takeover the crypto meme world by extensive marketing with a CTO Lead with track record in marketing and social media working for some of the biggest companies in the world. A strong community is also developing and the backbone of further growth. Официальный сайт: https://jujulovesyou.com/ Купить JUJU сейчас!

Токеномика и анализ цен JUJU (JUJU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JUJU (JUJU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,58K $ 18,58K $ 18,58K Общее предложение: $ 999,56M $ 999,56M $ 999,56M Оборотное предложение: $ 999,56M $ 999,56M $ 999,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,58K $ 18,58K $ 18,58K Исторический максимум: $ 0,00119818 $ 0,00119818 $ 0,00119818 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене JUJU (JUJU)

Токеномика JUJU (JUJU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JUJU (JUJU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JUJU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JUJU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JUJU, изучите текущую цену JUJU!

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