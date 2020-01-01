Токеномика John McAIfee (MCAIFEE) Откройте для себя ключевую информацию о John McAIfee (MCAIFEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о John McAIfee (MCAIFEE) John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem. Официальный сайт: https://mcaifee.me/ Купить MCAIFEE сейчас!

Токеномика и анализ цен John McAIfee (MCAIFEE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене John McAIfee (MCAIFEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,15K $ 12,15K $ 12,15K Общее предложение: $ 999,35M $ 999,35M $ 999,35M Оборотное предложение: $ 999,35M $ 999,35M $ 999,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,15K $ 12,15K $ 12,15K Исторический максимум: $ 0,00723635 $ 0,00723635 $ 0,00723635 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене John McAIfee (MCAIFEE)

Токеномика John McAIfee (MCAIFEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики John McAIfee (MCAIFEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MCAIFEE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MCAIFEE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCAIFEE, изучите текущую цену MCAIFEE!

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