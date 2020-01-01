Токеномика JEXchange (JEX) Откройте для себя ключевую информацию о JEXchange (JEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JEXchange (JEX) JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party. Официальный сайт: https://jexchange.io Купить JEX сейчас!

Токеномика и анализ цен JEXchange (JEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JEXchange (JEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Исторический максимум: $ 0.00959624 $ 0.00959624 $ 0.00959624 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00132052 $ 0.00132052 $ 0.00132052 Узнайте больше о цене JEXchange (JEX)

Токеномика JEXchange (JEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JEXchange (JEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JEX, изучите текущую цену JEX!

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