Токеномика JEXchange (JEX)
Информация о JEXchange (JEX)
JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain.
Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party.
Токеномика и анализ цен JEXchange (JEX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене JEXchange (JEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика JEXchange (JEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики JEXchange (JEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов JEX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов JEX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JEX, изучите текущую цену JEX!
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