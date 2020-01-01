Токеномика JEXchange (JEX)

Токеномика JEXchange (JEX)

Откройте для себя ключевую информацию о JEXchange (JEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о JEXchange (JEX)

JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain.

Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party.

Официальный сайт:
https://jexchange.io

Токеномика и анализ цен JEXchange (JEX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене JEXchange (JEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
Исторический максимум:
$ 0.00959624
$ 0.00959624$ 0.00959624
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00132052
$ 0.00132052$ 0.00132052

Токеномика JEXchange (JEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики JEXchange (JEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JEX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JEX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JEX, изучите текущую цену JEX!

Прогноз цены JEX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.