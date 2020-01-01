Токеномика Ionic Protocol (ION) Откройте для себя ключевую информацию о Ionic Protocol (ION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Ionic Protocol (ION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ionic Protocol (ION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 249,71K $ 249,71K $ 249,71K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 301,58M $ 301,58M $ 301,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 827,99K $ 827,99K $ 827,99K Исторический максимум: $ 0,069396 $ 0,069396 $ 0,069396 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00082794 $ 0,00082794 $ 0,00082794 Узнайте больше о цене Ionic Protocol (ION)

Токеномика Ionic Protocol (ION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ionic Protocol (ION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ION, изучите текущую цену ION!

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