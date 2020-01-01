Токеномика Invinos (VINOS) Откройте для себя ключевую информацию о Invinos (VINOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Invinos (VINOS) The AI & Blockchain Privacy Operating System Privacy for AI. Privacy for Crypto. Privacy for You. Invinos is more than just another crypto app, it’s a Privacy OS built for the next era of Web3 and AI. Here's why it's a must-have: ✅ Decentralized VPN Browse securely with peer-to-peer encrypted relays. No central server. No IP leaks. 🕵️ Stealth Browser Zero tracking, zero fingerprinting. Access dApps anonymously and without noise. 🔀 zkMixing Engine Break wallet linkages. Move funds privately with zero-knowledge token mixing. 🔓 Anonymous Login Layer No email. No KYC. No surveillance. Just connect your wallet and explore. 🧠 Local AI (LLM Runner) Run AI directly on your device — encrypted, fast, and private. Официальный сайт: https://invinos.com Купить VINOS сейчас!

Токеномика и анализ цен Invinos (VINOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Invinos (VINOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 466,38K $ 466,38K $ 466,38K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 466,38K $ 466,38K $ 466,38K Исторический максимум: $ 0,03413643 $ 0,03413643 $ 0,03413643 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0046699 $ 0,0046699 $ 0,0046699 Узнайте больше о цене Invinos (VINOS)

Токеномика Invinos (VINOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Invinos (VINOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VINOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VINOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VINOS, изучите текущую цену VINOS!

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