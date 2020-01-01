Токеномика Invinos (VINOS)

Токеномика Invinos (VINOS)

Откройте для себя ключевую информацию о Invinos (VINOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Invinos (VINOS)

The AI & Blockchain Privacy Operating System Privacy for AI. Privacy for Crypto. Privacy for You. Invinos is more than just another crypto app, it’s a Privacy OS built for the next era of Web3 and AI. Here's why it's a must-have:

✅ Decentralized VPN Browse securely with peer-to-peer encrypted relays. No central server. No IP leaks.

🕵️ Stealth Browser Zero tracking, zero fingerprinting. Access dApps anonymously and without noise.

🔀 zkMixing Engine Break wallet linkages. Move funds privately with zero-knowledge token mixing.

🔓 Anonymous Login Layer No email. No KYC. No surveillance. Just connect your wallet and explore.

🧠 Local AI (LLM Runner) Run AI directly on your device — encrypted, fast, and private.

Официальный сайт:
https://invinos.com

Токеномика и анализ цен Invinos (VINOS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Invinos (VINOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 466,38K
$ 466,38K$ 466,38K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 466,38K
$ 466,38K$ 466,38K
Исторический максимум:
$ 0,03413643
$ 0,03413643$ 0,03413643
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0046699
$ 0,0046699$ 0,0046699

Токеномика Invinos (VINOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Invinos (VINOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VINOS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VINOS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VINOS, изучите текущую цену VINOS!

Прогноз цены VINOS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.