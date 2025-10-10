Токеномика Introvert Coin (INTROVERT) Откройте для себя ключевую информацию о Introvert Coin (INTROVERT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Introvert Coin (INTROVERT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Introvert Coin (INTROVERT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,42K $ 9,42K $ 9,42K Общее предложение: $ 999,64M $ 999,64M $ 999,64M Оборотное предложение: $ 999,64M $ 999,64M $ 999,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,42K $ 9,42K $ 9,42K Исторический максимум: $ 0,00183675 $ 0,00183675 $ 0,00183675 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Introvert Coin (INTROVERT) Купить INTROVERT сейчас!

Информация о Introvert Coin (INTROVERT) $INTROVERT is a meme coin built on Solana that channels the humor, culture, and energy of one of the largest male meme communities on X. The project represents a satirical take on “introvert culture,” blending social commentary with viral internet humor. While primarily entertainment-driven, $INTROVERT aims to cultivate a tight-knit community of like-minded holders through content, engagement, and meme-based campaigns. $INTROVERT is a meme coin built on Solana that channels the humor, culture, and energy of one of the largest male meme communities on X. The project represents a satirical take on “introvert culture,” blending social commentary with viral internet humor. While primarily entertainment-driven, $INTROVERT aims to cultivate a tight-knit community of like-minded holders through content, engagement, and meme-based campaigns. Официальный сайт: https://introvertcoin.vip/

Токеномика Introvert Coin (INTROVERT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Introvert Coin (INTROVERT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INTROVERT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INTROVERT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INTROVERT, изучите текущую цену INTROVERT!

Прогноз цены INTROVERT Хотите узнать, куда может двигаться INTROVERT? Наша страница прогноза цены INTROVERT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена INTROVERT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!