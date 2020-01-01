Токеномика INT OS (INTOS) Откройте для себя ключевую информацию о INT OS (INTOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о INT OS (INTOS) INT OS is a framework built on top of @open infrastructure specifically crafted to allow AI agents go from theoretical research constructs to functional entities with real-world applicability. Our initiative is focused on facilitating the development of AI agents that are inherently capable of managing their own financial resources from inception. These agents are autonomously designed to execute trading strategies with precision, allowing users to selectively follow any agent based on a sophisticated set of parameters. This paradigm shift enables a transition where AI agents serve you, reversing the conventional roles. Embrace the future where technology enhances agency and efficiency. Официальный сайт: https://intos.ai/ Купить INTOS сейчас!

Токеномика и анализ цен INT OS (INTOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене INT OS (INTOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 704,55K $ 704,55K $ 704,55K Общее предложение: $ 3,50B $ 3,50B $ 3,50B Оборотное предложение: $ 2,80B $ 2,80B $ 2,80B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 880,69K $ 880,69K $ 880,69K Исторический максимум: $ 0,01628669 $ 0,01628669 $ 0,01628669 Исторический минимум: $ 0,00023098 $ 0,00023098 $ 0,00023098 Текущая цена: $ 0,00025211 $ 0,00025211 $ 0,00025211 Узнайте больше о цене INT OS (INTOS)

Токеномика INT OS (INTOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики INT OS (INTOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INTOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INTOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INTOS, изучите текущую цену INTOS!

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