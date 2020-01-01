Токеномика Infinity (8) Откройте для себя ключевую информацию о Infinity (8), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Infinity (8) INFINITY (8) is a self-sustaining, deflationary PoW token designed to leverage Sonic’s FeeM mechanics and create a perpetual flywheel of value and demand. NFINITY is a PoW token programmed for the perpetual growth. Its core design revolves around a direct value feedback loop created by Sonic’s FeeM mechanism – 90% of all gas fees spent on mining Infinity are automatically reinvested into the token. INFINITY introduces the fastest emission reduction schedule ever deployed in a PoW token. Официальный сайт: https://8finity.xyz/ Whitepaper: https://paragraph.com/@wagmi1337/infinity Купить 8 сейчас!

Токеномика и анализ цен Infinity (8) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinity (8), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 220,86K $ 220,86K $ 220,86K Общее предложение: $ 88,89M $ 88,89M $ 88,89M Оборотное предложение: $ 88,89M $ 88,89M $ 88,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 220,86K $ 220,86K $ 220,86K Исторический максимум: $ 0,01459634 $ 0,01459634 $ 0,01459634 Исторический минимум: $ 0,00188121 $ 0,00188121 $ 0,00188121 Текущая цена: $ 0,00248457 $ 0,00248457 $ 0,00248457 Узнайте больше о цене Infinity (8)

Токеномика Infinity (8): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Infinity (8) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 8, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 8. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 8, изучите текущую цену 8!

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