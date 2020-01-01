Токеномика Infinity (8)

Токеномика Infinity (8)

Откройте для себя ключевую информацию о Infinity (8), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Infinity (8)

INFINITY (8) is a self-sustaining, deflationary PoW token designed to leverage Sonic’s FeeM mechanics and create a perpetual flywheel of value and demand. NFINITY is a PoW token programmed for the perpetual growth. Its core design revolves around a direct value feedback loop created by Sonic’s FeeM mechanism – 90% of all gas fees spent on mining Infinity are automatically reinvested into the token. INFINITY introduces the fastest emission reduction schedule ever deployed in a PoW token.

Официальный сайт:
https://8finity.xyz/
Whitepaper:
https://paragraph.com/@wagmi1337/infinity

Токеномика и анализ цен Infinity (8)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinity (8), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 220,86K
$ 220,86K$ 220,86K
Общее предложение:
$ 88,89M
$ 88,89M$ 88,89M
Оборотное предложение:
$ 88,89M
$ 88,89M$ 88,89M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 220,86K
$ 220,86K$ 220,86K
Исторический максимум:
$ 0,01459634
$ 0,01459634$ 0,01459634
Исторический минимум:
$ 0,00188121
$ 0,00188121$ 0,00188121
Текущая цена:
$ 0,00248457
$ 0,00248457$ 0,00248457

Токеномика Infinity (8): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Infinity (8) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 8, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 8.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 8, изучите текущую цену 8!

Прогноз цены 8

Хотите узнать, куда может двигаться 8? Наша страница прогноза цены 8 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.