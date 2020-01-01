Токеномика Infinaeon (INF)

Токеномика Infinaeon (INF)

Откройте для себя ключевую информацию о Infinaeon (INF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Infinaeon (INF)

Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever.

Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value.

Официальный сайт:
https://infinaeon.com/
Whitepaper:
https://infinaeon.com/whitepaper

Токеномика и анализ цен Infinaeon (INF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinaeon (INF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 845,07K
$ 845,07K$ 845,07K
Общее предложение:
$ 420,00M
$ 420,00M$ 420,00M
Оборотное предложение:
$ 322,43M
$ 322,43M$ 322,43M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M
Исторический максимум:
$ 0,01577099
$ 0,01577099$ 0,01577099
Исторический минимум:
$ 0,0023992
$ 0,0023992$ 0,0023992
Текущая цена:
$ 0,00262249
$ 0,00262249$ 0,00262249

Токеномика Infinaeon (INF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Infinaeon (INF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INF, изучите текущую цену INF!

Прогноз цены INF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.