Токеномика Infinaeon (INF) Откройте для себя ключевую информацию о Infinaeon (INF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Infinaeon (INF) Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever. Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value. Официальный сайт: https://infinaeon.com/ Whitepaper: https://infinaeon.com/whitepaper Купить INF сейчас!

Токеномика и анализ цен Infinaeon (INF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinaeon (INF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 845,07K $ 845,07K $ 845,07K Общее предложение: $ 420,00M $ 420,00M $ 420,00M Оборотное предложение: $ 322,43M $ 322,43M $ 322,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Исторический максимум: $ 0,01577099 $ 0,01577099 $ 0,01577099 Исторический минимум: $ 0,0023992 $ 0,0023992 $ 0,0023992 Текущая цена: $ 0,00262249 $ 0,00262249 $ 0,00262249 Узнайте больше о цене Infinaeon (INF)

Токеномика Infinaeon (INF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Infinaeon (INF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INF, изучите текущую цену INF!

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