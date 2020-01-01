Токеномика I like my sootcase (SOOTCASE) Откройте для себя ключевую информацию о I like my sootcase (SOOTCASE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о I like my sootcase (SOOTCASE) A video of four year old Barron Trump has begun surfacing across the internet two weeks ago. In that video, Melania and Donald Trump are seen speaking with their son, Barron. At that age, Barron inherited a very cute Slavik accent thanks to his mother, and a snippet of the clip is going viral on social media of Barron saying "I like my sootcase". From everyday individuals, to celebrities, to corporations, everyone is recreating this viral video. Официальный сайт: https://sootcase.io/ Купить SOOTCASE сейчас!

Токеномика и анализ цен I like my sootcase (SOOTCASE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене I like my sootcase (SOOTCASE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25.54K $ 25.54K $ 25.54K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25.54K $ 25.54K $ 25.54K Исторический максимум: $ 0.00289964 $ 0.00289964 $ 0.00289964 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене I like my sootcase (SOOTCASE)

Токеномика I like my sootcase (SOOTCASE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики I like my sootcase (SOOTCASE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOOTCASE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOOTCASE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOOTCASE, изучите текущую цену SOOTCASE!

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