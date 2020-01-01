Токеномика I Like It Stable DAO (ILIS) Откройте для себя ключевую информацию о I Like It Stable DAO (ILIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о I Like It Stable DAO (ILIS) The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol) Официальный сайт: https://ilikeitstable.com Купить ILIS сейчас!

Токеномика и анализ цен I Like It Stable DAO (ILIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене I Like It Stable DAO (ILIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 105,00K $ 105,00K $ 105,00K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 18,95M $ 18,95M $ 18,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 554,10K $ 554,10K $ 554,10K Исторический максимум: $ 0,02272961 $ 0,02272961 $ 0,02272961 Исторический минимум: $ 0,00218334 $ 0,00218334 $ 0,00218334 Текущая цена: $ 0,00554098 $ 0,00554098 $ 0,00554098 Узнайте больше о цене I Like It Stable DAO (ILIS)

Токеномика I Like It Stable DAO (ILIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики I Like It Stable DAO (ILIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ILIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ILIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ILIS, изучите текущую цену ILIS!

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