Токеномика I Like It Stable DAO (ILIS)

Токеномика I Like It Stable DAO (ILIS)

Откройте для себя ключевую информацию о I Like It Stable DAO (ILIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о I Like It Stable DAO (ILIS)

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT.

Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner.

(Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

Официальный сайт:
https://ilikeitstable.com

Токеномика и анализ цен I Like It Stable DAO (ILIS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене I Like It Stable DAO (ILIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 105,00K
$ 105,00K$ 105,00K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 18,95M
$ 18,95M$ 18,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 554,10K
$ 554,10K$ 554,10K
Исторический максимум:
$ 0,02272961
$ 0,02272961$ 0,02272961
Исторический минимум:
$ 0,00218334
$ 0,00218334$ 0,00218334
Текущая цена:
$ 0,00554098
$ 0,00554098$ 0,00554098

Токеномика I Like It Stable DAO (ILIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики I Like It Stable DAO (ILIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ILIS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ILIS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ILIS, изучите текущую цену ILIS!

Прогноз цены ILIS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.