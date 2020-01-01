Токеномика humanDAO (HDAO) Откройте для себя ключевую информацию о humanDAO (HDAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о humanDAO (HDAO) humanDAO uses crypto assets and platforms to help underserved communities as well as provide new and profound revenue streams to investors Официальный сайт: https://humandao.org/ Купить HDAO сейчас!

Токеномика и анализ цен humanDAO (HDAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене humanDAO (HDAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 93,40K $ 93,40K $ 93,40K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 67,74M $ 67,74M $ 67,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Исторический максимум: $ 0,166826 $ 0,166826 $ 0,166826 Исторический минимум: $ 0,00132233 $ 0,00132233 $ 0,00132233 Текущая цена: $ 0,00137638 $ 0,00137638 $ 0,00137638 Узнайте больше о цене humanDAO (HDAO)

Токеномика humanDAO (HDAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики humanDAO (HDAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HDAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HDAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HDAO, изучите текущую цену HDAO!

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