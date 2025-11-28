Что такое HSUITE

Токеномика HubSuite (HSUITE) Откройте для себя ключевую информацию о HubSuite (HSUITE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен HubSuite (HSUITE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HubSuite (HSUITE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,48M Общее предложение: $ 38,27B Оборотное предложение: $ 16,66B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,98M Исторический максимум: $ 0,00352296 Исторический минимум: $ 0,00010952 Текущая цена: $ 0,00021009

Информация о HubSuite (HSUITE) Официальный сайт: https://www.hsuite.network/

Токеномика HubSuite (HSUITE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HubSuite (HSUITE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HSUITE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HSUITE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HSUITE, изучите текущую цену HSUITE!

Прогноз цены HSUITE Хотите узнать, куда может двигаться HSUITE? Наша страница прогноза цены HSUITE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

