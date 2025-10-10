Токеномика hornyCoin (69420) Откройте для себя ключевую информацию о hornyCoin (69420), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен hornyCoin (69420) Изучите ключевые данные о токеномике и цене hornyCoin (69420), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,83K Общее предложение: $ 999,53M Оборотное предложение: $ 999,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,83K Исторический максимум: $ 0 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0 Узнайте больше о цене hornyCoin (69420)

Информация о hornyCoin (69420) Официальный сайт: https://69420.tech/

Токеномика hornyCoin (69420): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики hornyCoin (69420) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 69420, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 69420. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 69420, изучите текущую цену 69420!

Прогноз цены 69420 Хотите узнать, куда может двигаться 69420? Наша страница прогноза цены 69420 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена 69420 прямо сейчас!

