Токеномика Hopper the Rabbit (HOPPER) Откройте для себя ключевую информацию о Hopper the Rabbit (HOPPER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hopper the Rabbit (HOPPER) First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them Официальный сайт: https://hoppersui.com/ Купить HOPPER сейчас!

Токеномика и анализ цен Hopper the Rabbit (HOPPER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hopper the Rabbit (HOPPER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,68K $ 51,68K $ 51,68K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,68K $ 51,68K $ 51,68K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hopper the Rabbit (HOPPER)

Токеномика Hopper the Rabbit (HOPPER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hopper the Rabbit (HOPPER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOPPER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOPPER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOPPER, изучите текущую цену HOPPER!

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