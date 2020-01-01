Токеномика Healix AI (HXAI) Откройте для себя ключевую информацию о Healix AI (HXAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Healix AI (HXAI) Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem. Официальный сайт: https://healixai.tech/ Whitepaper: https://healixai.gitbook.io/healix-ai-whitepaper Купить HXAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Healix AI (HXAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Healix AI (HXAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,76K $ 15,76K $ 15,76K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,76K $ 15,76K $ 15,76K Исторический максимум: $ 0,267637 $ 0,267637 $ 0,267637 Исторический минимум: $ 0,00152555 $ 0,00152555 $ 0,00152555 Текущая цена: $ 0,00157587 $ 0,00157587 $ 0,00157587 Узнайте больше о цене Healix AI (HXAI)

Токеномика Healix AI (HXAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Healix AI (HXAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HXAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HXAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HXAI, изучите текущую цену HXAI!

Прогноз цены HXAI Хотите узнать, куда может двигаться HXAI? Наша страница прогноза цены HXAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HXAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!