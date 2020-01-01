Токеномика Hana (HANA) Откройте для себя ключевую информацию о Hana (HANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hana (HANA) Hana (HANA) is a meme cryptocurrency token on the Ethereum blockchain launched in September 2024. It was taken over by the community and is currently community driven. HANA token is structured to be user-friendly, featuring no buy or sell tax fee, making it accessible for a wide range of traders. Hana, a popular Japanese dog, symbolizes not just a new token but a piece of crypto history reimagined. Официальный сайт: https://www.hanaeth.com/ Купить HANA сейчас!

Токеномика и анализ цен Hana (HANA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hana (HANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 146,16K $ 146,16K $ 146,16K Общее предложение: $ 8,91B $ 8,91B $ 8,91B Оборотное предложение: $ 8,91B $ 8,91B $ 8,91B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 146,16K $ 146,16K $ 146,16K Исторический максимум: $ 0,00366262 $ 0,00366262 $ 0,00366262 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hana (HANA)

Токеномика Hana (HANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hana (HANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HANA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HANA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HANA, изучите текущую цену HANA!

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