Токеномика Hana (HANA)

Токеномика Hana (HANA)

Откройте для себя ключевую информацию о Hana (HANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hana (HANA)

Hana (HANA) is a meme cryptocurrency token on the Ethereum blockchain launched in September 2024. It was taken over by the community and is currently community driven. HANA token is structured to be user-friendly, featuring no buy or sell tax fee, making it accessible for a wide range of traders. Hana, a popular Japanese dog, symbolizes not just a new token but a piece of crypto history reimagined.

Официальный сайт:
https://www.hanaeth.com/

Токеномика и анализ цен Hana (HANA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hana (HANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 146,16K
$ 146,16K$ 146,16K
Общее предложение:
$ 8,91B
$ 8,91B$ 8,91B
Оборотное предложение:
$ 8,91B
$ 8,91B$ 8,91B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 146,16K
$ 146,16K$ 146,16K
Исторический максимум:
$ 0,00366262
$ 0,00366262$ 0,00366262
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Hana (HANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hana (HANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HANA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HANA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HANA, изучите текущую цену HANA!

Прогноз цены HANA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.