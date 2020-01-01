Токеномика GooseFX (GOFX) Откройте для себя ключевую информацию о GooseFX (GOFX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GooseFX (GOFX) GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs. Официальный сайт: https://goosefx.io/ Купить GOFX сейчас!

Токеномика и анализ цен GooseFX (GOFX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GooseFX (GOFX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Общее предложение: $ 695,19M $ 695,19M $ 695,19M Оборотное предложение: $ 361,83M $ 361,83M $ 361,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M Исторический максимум: $ 0,414305 $ 0,414305 $ 0,414305 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00380334 $ 0,00380334 $ 0,00380334 Узнайте больше о цене GooseFX (GOFX)

Токеномика GooseFX (GOFX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GooseFX (GOFX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOFX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOFX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOFX, изучите текущую цену GOFX!

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