Токеномика Good Boy (BOY) Откройте для себя ключевую информацию о Good Boy (BOY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Good Boy (BOY) Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth. Официальный сайт: https://www.goodboysol.net/ Whitepaper: https://www.goodboysolana.com/ Купить BOY сейчас!

Токеномика и анализ цен Good Boy (BOY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Good Boy (BOY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41,71K $ 41,71K $ 41,71K Общее предложение: $ 845,88M $ 845,88M $ 845,88M Оборотное предложение: $ 845,88M $ 845,88M $ 845,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,71K $ 41,71K $ 41,71K Исторический максимум: $ 0,01083526 $ 0,01083526 $ 0,01083526 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Good Boy (BOY)

Токеномика Good Boy (BOY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Good Boy (BOY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOY, изучите текущую цену BOY!

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