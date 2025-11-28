Что такое GO

Токеномика и анализ цен GoChain (GO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoChain (GO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,47M $ 2,47M $ 2,47M Общее предложение: $ 1,33B $ 1,33B $ 1,33B Оборотное предложение: $ 1,33B $ 1,33B $ 1,33B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,48M $ 2,48M $ 2,48M Исторический максимум: $ 0,115975 $ 0,115975 $ 0,115975 Исторический минимум: $ 0,00055484 $ 0,00055484 $ 0,00055484 Текущая цена: $ 0,00185064 $ 0,00185064 $ 0,00185064 Узнайте больше о цене GoChain (GO) Купить GO сейчас!

Информация о GoChain (GO) Официальный сайт: https://gochain.io/ Whitepaper: https://gochain.io/gochain-whitepaper-v1.pdf

Токеномика GoChain (GO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GoChain (GO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GO, изучите текущую цену GO!

Прогноз цены GO Хотите узнать, куда может двигаться GO? Наша страница прогноза цены GO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GO прямо сейчас!

