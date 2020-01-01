Токеномика GLP1 (GLP1)

Токеномика GLP1 (GLP1)

Откройте для себя ключевую информацию о GLP1 (GLP1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о GLP1 (GLP1)

GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary).

The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals.

By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions.

Официальный сайт:
https://www.glp1.science/
Whitepaper:
https://x.com/GLP1onSol/status/1858998837689668072

Токеномика и анализ цен GLP1 (GLP1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GLP1 (GLP1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 71,75K
$ 71,75K$ 71,75K
Общее предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Оборотное предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 71,75K
$ 71,75K$ 71,75K
Исторический максимум:
$ 0,02690766
$ 0,02690766$ 0,02690766
Исторический минимум:
$ 0,00005664
$ 0,00005664$ 0,00005664
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика GLP1 (GLP1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GLP1 (GLP1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GLP1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GLP1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLP1, изучите текущую цену GLP1!

Прогноз цены GLP1

Хотите узнать, куда может двигаться GLP1? Наша страница прогноза цены GLP1 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.