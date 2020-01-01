Токеномика GLP1 (GLP1) Откройте для себя ключевую информацию о GLP1 (GLP1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GLP1 (GLP1) GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary). The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals. By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions. Официальный сайт: https://www.glp1.science/ Whitepaper: https://x.com/GLP1onSol/status/1858998837689668072 Купить GLP1 сейчас!

Токеномика и анализ цен GLP1 (GLP1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GLP1 (GLP1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 71,75K $ 71,75K $ 71,75K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 71,75K $ 71,75K $ 71,75K Исторический максимум: $ 0,02690766 $ 0,02690766 $ 0,02690766 Исторический минимум: $ 0,00005664 $ 0,00005664 $ 0,00005664 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GLP1 (GLP1)

Токеномика GLP1 (GLP1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GLP1 (GLP1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLP1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLP1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLP1, изучите текущую цену GLP1!

Прогноз цены GLP1 Хотите узнать, куда может двигаться GLP1? Наша страница прогноза цены GLP1 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GLP1 прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!