Токеномика Glaze (GLAZE) Откройте для себя ключевую информацию о Glaze (GLAZE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Glaze (GLAZE) $GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Официальный сайт: https://glazesolana.lol Купить GLAZE сейчас!

Токеномика и анализ цен Glaze (GLAZE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Glaze (GLAZE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,30K $ 14,30K $ 14,30K Общее предложение: $ 846,14M $ 846,14M $ 846,14M Оборотное предложение: $ 846,14M $ 846,14M $ 846,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,30K $ 14,30K $ 14,30K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Glaze (GLAZE)

Токеномика Glaze (GLAZE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Glaze (GLAZE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLAZE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLAZE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLAZE, изучите текущую цену GLAZE!

Прогноз цены GLAZE Хотите узнать, куда может двигаться GLAZE? Наша страница прогноза цены GLAZE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GLAZE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!