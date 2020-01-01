Токеномика Glaze (GLAZE)

Токеномика Glaze (GLAZE)

Откройте для себя ключевую информацию о Glaze (GLAZE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Glaze (GLAZE)

$GLAZE is Memecoin on Solana network,

Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration.

Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy.

Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL!

Официальный сайт:
https://glazesolana.lol

Токеномика и анализ цен Glaze (GLAZE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Glaze (GLAZE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,30K
$ 14,30K$ 14,30K
Общее предложение:
$ 846,14M
$ 846,14M$ 846,14M
Оборотное предложение:
$ 846,14M
$ 846,14M$ 846,14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,30K
$ 14,30K$ 14,30K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Glaze (GLAZE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Glaze (GLAZE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GLAZE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GLAZE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLAZE, изучите текущую цену GLAZE!

Прогноз цены GLAZE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.