Токеномика Giga POTUS (POTUS)

Токеномика Giga POTUS (POTUS)

Откройте для себя ключевую информацию о Giga POTUS (POTUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Giga POTUS (POTUS)

Giga POTUS is a community-driven meme token that draws humorous inspiration from presidential themes. It aims to offer an entertaining digital asset experience with references to “executive gains,” patriotic imagery, and light-hearted “presidential” branding. The token does not claim any official affiliation with real-world political figures or entities. Its primary goal is to unify enthusiastic holders under a comedic yet cohesive brand that underscores community strength and camaraderie in the crypto space, providing a fun environment where supporters can enjoy themed games, memes, and interactive engagements while celebrating the project’s satirical take on “presidential” power.

Официальный сайт:
https://gigapotus.com/

Токеномика и анализ цен Giga POTUS (POTUS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Giga POTUS (POTUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 102,37K
$ 102,37K$ 102,37K
Общее предложение:
$ 999,89M
$ 999,89M$ 999,89M
Оборотное предложение:
$ 999,89M
$ 999,89M$ 999,89M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 102,37K
$ 102,37K$ 102,37K
Исторический максимум:
$ 0,00232126
$ 0,00232126$ 0,00232126
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00010239
$ 0,00010239$ 0,00010239

Токеномика Giga POTUS (POTUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Giga POTUS (POTUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POTUS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POTUS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POTUS, изучите текущую цену POTUS!

Прогноз цены POTUS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.