Токеномика Giga POTUS (POTUS) Откройте для себя ключевую информацию о Giga POTUS (POTUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Giga POTUS (POTUS) Giga POTUS is a community-driven meme token that draws humorous inspiration from presidential themes. It aims to offer an entertaining digital asset experience with references to “executive gains,” patriotic imagery, and light-hearted “presidential” branding. The token does not claim any official affiliation with real-world political figures or entities. Its primary goal is to unify enthusiastic holders under a comedic yet cohesive brand that underscores community strength and camaraderie in the crypto space, providing a fun environment where supporters can enjoy themed games, memes, and interactive engagements while celebrating the project’s satirical take on “presidential” power. Официальный сайт: https://gigapotus.com/ Купить POTUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Giga POTUS (POTUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Giga POTUS (POTUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 102,37K $ 102,37K $ 102,37K Общее предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Оборотное предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 102,37K $ 102,37K $ 102,37K Исторический максимум: $ 0,00232126 $ 0,00232126 $ 0,00232126 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010239 $ 0,00010239 $ 0,00010239 Узнайте больше о цене Giga POTUS (POTUS)

Токеномика Giga POTUS (POTUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Giga POTUS (POTUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POTUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POTUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POTUS, изучите текущую цену POTUS!

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