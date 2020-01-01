Токеномика Giddy (GIDDY) Откройте для себя ключевую информацию о Giddy (GIDDY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Giddy (GIDDY) Giddy’s mission is to democratize access to DeFi for all. DeFi in its current state is inaccessible to most people due to the complexities and risks with the current set of tools and practices. Most people, even current crypto holders, have a hard time securing their private keys, on and off-ramping fiat, and interacting with smart contracts. The Giddy token is the first step to solving this problem. With the EIP we’re developing, the Giddy token standard will allow smart contracts to communicate with compliant tokens in a way that encodes contract approval data into a meta-transaction, which removes the need for standalone, infinite contract approval, and also remediates the smart contract race condition described in SWC-114 (https://swcregistry.io/docs/SWC-114) Giddy is also developing a non-custodial wallet that will provide multi-identity decentralized private security, direct fiat on and off-ramps, and one-tap smart contract staking. With our technological advances and powerful software, Giddy is going to provide the first user experience easy, safe, and fast enough for everyone to use. Официальный сайт: https://giddy.co/ Купить GIDDY сейчас!

Токеномика и анализ цен Giddy (GIDDY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Giddy (GIDDY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 114,92K $ 114,92K $ 114,92K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 114,92K $ 114,92K $ 114,92K Исторический максимум: $ 0,346671 $ 0,346671 $ 0,346671 Исторический минимум: $ 0,00010957 $ 0,00010957 $ 0,00010957 Текущая цена: $ 0,00011484 $ 0,00011484 $ 0,00011484 Узнайте больше о цене Giddy (GIDDY)

Токеномика Giddy (GIDDY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Giddy (GIDDY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GIDDY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GIDDY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GIDDY, изучите текущую цену GIDDY!

Прогноз цены GIDDY Хотите узнать, куда может двигаться GIDDY? Наша страница прогноза цены GIDDY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GIDDY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!