Токеномика GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) Откройте для себя ключевую информацию о GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) $Ghiblichad is a community owned and driven memecoin that combines the cultural references of Studio Ghibli and the internet phenomenon of the "Giga Chad" meme. The coin serves as a fun and lighthearted token for the meme community, with a focus on building a vibrant, engaged community of enthusiasts. It leverages humor and pop culture to drive its appeal.The primary purpose is to foster meme-driven engagement while creating a space for meme lovers to interact and engage with the brand. Официальный сайт: https://ghiblichad.com/wp/ Купить GHIBLICHAD сейчас!

Токеномика и анализ цен GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,26K $ 5,26K $ 5,26K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,26K $ 5,26K $ 5,26K Исторический максимум: $ 0,00033069 $ 0,00033069 $ 0,00033069 Исторический минимум: $ 0,00000465 $ 0,00000465 $ 0,00000465 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD)

Токеномика GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GHIBLICHAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GHIBLICHAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHIBLICHAD, изучите текущую цену GHIBLICHAD!

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