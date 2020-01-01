Токеномика GameM Token (GMT) Откройте для себя ключевую информацию о GameM Token (GMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GameM Token (GMT) GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project’s mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens. Официальный сайт: https://gamem-global.com Whitepaper: https://gamem-global.gitbook.io/overview Купить GMT сейчас!

Токеномика и анализ цен GameM Token (GMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GameM Token (GMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Общее предложение: $ 2,60B $ 2,60B $ 2,60B Оборотное предложение: $ 2,60B $ 2,60B $ 2,60B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Исторический максимум: $ 0,00066626 $ 0,00066626 $ 0,00066626 Исторический минимум: $ 0,00039953 $ 0,00039953 $ 0,00039953 Текущая цена: $ 0,00040366 $ 0,00040366 $ 0,00040366 Узнайте больше о цене GameM Token (GMT)

Токеномика GameM Token (GMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GameM Token (GMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMT, изучите текущую цену GMT!

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