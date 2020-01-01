Токеномика GameBoy (GBOY) Откройте для себя ключевую информацию о GameBoy (GBOY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GameBoy (GBOY) The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility. Официальный сайт: https://www.gboysolana.com/ Купить GBOY сейчас!

Токеномика и анализ цен GameBoy (GBOY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GameBoy (GBOY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,03K $ 18,03K $ 18,03K Общее предложение: $ 996,00M $ 996,00M $ 996,00M Оборотное предложение: $ 996,00M $ 996,00M $ 996,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,03K $ 18,03K $ 18,03K Исторический максимум: $ 0,00183012 $ 0,00183012 $ 0,00183012 Исторический минимум: $ 0,0000148 $ 0,0000148 $ 0,0000148 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GameBoy (GBOY)

Токеномика GameBoy (GBOY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GameBoy (GBOY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GBOY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GBOY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GBOY, изучите текущую цену GBOY!

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