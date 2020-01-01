Токеномика FLOCKY (FLOCKY) Откройте для себя ключевую информацию о FLOCKY (FLOCKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FLOCKY (FLOCKY) Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution Официальный сайт: https://flocky.meme Купить FLOCKY сейчас!

Токеномика и анализ цен FLOCKY (FLOCKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FLOCKY (FLOCKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,78K $ 22,78K $ 22,78K Общее предложение: $ 998,23M $ 998,23M $ 998,23M Оборотное предложение: $ 998,23M $ 998,23M $ 998,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,78K $ 22,78K $ 22,78K Исторический максимум: $ 0,00267496 $ 0,00267496 $ 0,00267496 Исторический минимум: $ 0,00001793 $ 0,00001793 $ 0,00001793 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FLOCKY (FLOCKY)

Токеномика FLOCKY (FLOCKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FLOCKY (FLOCKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLOCKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLOCKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLOCKY, изучите текущую цену FLOCKY!

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