Токеномика Flippy (FLIPPY) Откройте для себя ключевую информацию о Flippy (FLIPPY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flippy (FLIPPY) The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection. Официальный сайт: https://flippytheswitch.com/ Купить FLIPPY сейчас!

Токеномика и анализ цен Flippy (FLIPPY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flippy (FLIPPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 383,80K $ 383,80K $ 383,80K Общее предложение: $ 865,22K $ 865,22K $ 865,22K Оборотное предложение: $ 865,22K $ 865,22K $ 865,22K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 383,80K $ 383,80K $ 383,80K Исторический максимум: $ 0,817377 $ 0,817377 $ 0,817377 Исторический минимум: $ 0,195575 $ 0,195575 $ 0,195575 Текущая цена: $ 0,443592 $ 0,443592 $ 0,443592 Узнайте больше о цене Flippy (FLIPPY)

Токеномика Flippy (FLIPPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flippy (FLIPPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLIPPY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLIPPY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLIPPY, изучите текущую цену FLIPPY!

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