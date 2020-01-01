Токеномика FlexMeme (FLEX)

Токеномика FlexMeme (FLEX)

Откройте для себя ключевую информацию о FlexMeme (FLEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FlexMeme (FLEX)

As the world's first shapeshifting meme token, FlexMeme is breaking new ground with its cutting-edge AI technology, which allows it to seamlessly innovate and adapt to the latest memes and viral trends, ensuring that it always stays relevant and in-demand. With its dynamic feature, FlexMeme distinguishes itself from other cryptocurrencies that have a fixed design, making it an appealing choice for investors and traders looking for a unique opportunity in the cryptocurrency market.

Официальный сайт:
https://www.flexmeme.ai/

Токеномика и анализ цен FlexMeme (FLEX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FlexMeme (FLEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,57K
$ 29,57K$ 29,57K
Общее предложение:
$ 1,00T
$ 1,00T$ 1,00T
Оборотное предложение:
$ 253,09B
$ 253,09B$ 253,09B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 116,85K
$ 116,85K$ 116,85K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика FlexMeme (FLEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FlexMeme (FLEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLEX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLEX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLEX, изучите текущую цену FLEX!

Прогноз цены FLEX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.