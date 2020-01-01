Токеномика FlexMeme (FLEX) Откройте для себя ключевую информацию о FlexMeme (FLEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FlexMeme (FLEX) As the world's first shapeshifting meme token, FlexMeme is breaking new ground with its cutting-edge AI technology, which allows it to seamlessly innovate and adapt to the latest memes and viral trends, ensuring that it always stays relevant and in-demand. With its dynamic feature, FlexMeme distinguishes itself from other cryptocurrencies that have a fixed design, making it an appealing choice for investors and traders looking for a unique opportunity in the cryptocurrency market. Официальный сайт: https://www.flexmeme.ai/ Купить FLEX сейчас!

Токеномика и анализ цен FlexMeme (FLEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FlexMeme (FLEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,57K $ 29,57K $ 29,57K Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 253,09B $ 253,09B $ 253,09B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 116,85K $ 116,85K $ 116,85K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FlexMeme (FLEX)

Токеномика FlexMeme (FLEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FlexMeme (FLEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLEX, изучите текущую цену FLEX!

Прогноз цены FLEX Хотите узнать, куда может двигаться FLEX? Наша страница прогноза цены FLEX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FLEX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!