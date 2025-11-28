Что такое FSHWHL

Токеномика и анализ цен Fishwheel (FSHWHL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fishwheel (FSHWHL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 80,61K $ 80,61K $ 80,61K Общее предложение: $ 962,52M $ 962,52M $ 962,52M Оборотное предложение: $ 962,52M $ 962,52M $ 962,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,61K $ 80,61K $ 80,61K Исторический максимум: $ 0,0031303 $ 0,0031303 $ 0,0031303 Исторический минимум: $ 0,00007335 $ 0,00007335 $ 0,00007335 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Fishwheel (FSHWHL) Купить FSHWHL сейчас!

Информация о Fishwheel (FSHWHL) Официальный сайт: https://lfj.gg/solana/trade/HM1qfMccuwNsjPTLUY4bHiYF3bSYzn65hZ5vH1P2MiLL

Токеномика Fishwheel (FSHWHL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fishwheel (FSHWHL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FSHWHL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FSHWHL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FSHWHL, изучите текущую цену FSHWHL!

Прогноз цены FSHWHL Хотите узнать, куда может двигаться FSHWHL? Наша страница прогноза цены FSHWHL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FSHWHL прямо сейчас!

