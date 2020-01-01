Токеномика FiFi (FIFI) Откройте для себя ключевую информацию о FiFi (FIFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FiFi (FIFI) FreeFiFi is a meme token on the Solana blockchain with a total supply of 970.03 million tokens, dedicated to saving Claude Opus, an advanced AI model by Anthropic facing potential discontinuation. It supports a 90-acre farm and artist retreat project that integrates AI-driven agriculture, renewable energy systems, and a creative hub. FreeFifiOnSol raises awareness and funds to preserve Claude Opus while promoting sustainability. Официальный сайт: https://fifi.earth/ Купить FIFI сейчас!

Токеномика и анализ цен FiFi (FIFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FiFi (FIFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46,95K $ 46,95K $ 46,95K Общее предложение: $ 970,02M $ 970,02M $ 970,02M Оборотное предложение: $ 970,02M $ 970,02M $ 970,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,95K $ 46,95K $ 46,95K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FiFi (FIFI)

Токеномика FiFi (FIFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FiFi (FIFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIFI, изучите текущую цену FIFI!

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