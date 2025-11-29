Что такое FARTFUL

Токеномика FARTFUL (FARTFUL) Откройте для себя ключевую информацию о FARTFUL (FARTFUL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен FARTFUL (FARTFUL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FARTFUL (FARTFUL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 132,23K $ 132,23K $ 132,23K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 132,23K $ 132,23K $ 132,23K Исторический максимум: $ 0,205794 $ 0,205794 $ 0,205794 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013223 $ 0,00013223 $ 0,00013223 Узнайте больше о цене FARTFUL (FARTFUL) Купить FARTFUL сейчас!

Информация о FARTFUL (FARTFUL) Официальный сайт: https://fartful.xyz/

Токеномика FARTFUL (FARTFUL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FARTFUL (FARTFUL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FARTFUL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FARTFUL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FARTFUL, изучите текущую цену FARTFUL!

Прогноз цены FARTFUL Хотите узнать, куда может двигаться FARTFUL? Наша страница прогноза цены FARTFUL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FARTFUL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!