Токеномика Fartboy ($FARTBOY) Откройте для себя ключевую информацию о Fartboy ($FARTBOY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fartboy ($FARTBOY) Fartboy is a playful and community-focused cryptocurrency inspired by the comic book character. It is a token on the Solana network. Официальный сайт: https://www.fartboysol.com Купить $FARTBOY сейчас!

Токеномика и анализ цен Fartboy ($FARTBOY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fartboy ($FARTBOY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,09M $ 22,09M $ 22,09M Общее предложение: $ 999,39M $ 999,39M $ 999,39M Оборотное предложение: $ 999,39M $ 999,39M $ 999,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,09M $ 22,09M $ 22,09M Исторический максимум: $ 0,194444 $ 0,194444 $ 0,194444 Исторический минимум: $ 0,01095768 $ 0,01095768 $ 0,01095768 Текущая цена: $ 0,02211446 $ 0,02211446 $ 0,02211446 Узнайте больше о цене Fartboy ($FARTBOY)

Токеномика Fartboy ($FARTBOY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fartboy ($FARTBOY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $FARTBOY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $FARTBOY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $FARTBOY, изучите текущую цену $FARTBOY!

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